Большунов — о нейтральном статусе: если ехать на Олимпиаду, то нормально
- РИА Новости
«Насчёт теннисистов и остальных, не знаю, поедут они или нет на Олимпиаду, но сейчас тему нейтрального статуса вообще можно опустить и не говорить об этом. Сейчас это не те условия. Если ехать, то ехать нужно нормально», — цитирует Большунова РИА Новости.
МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее Большунов признался, что не чувствует себя звездой, несмотря на титулы.