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Большунов — о нейтральном статусе: если ехать на Олимпиаду, то нормально

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об условиях допуска российских спортсменов на международные соревнования.
Большунов — о нейтральном статусе: если ехать на Олимпиаду, то нормально
  • РИА Новости

«Насчёт теннисистов и остальных, не знаю, поедут они или нет на Олимпиаду, но сейчас тему нейтрального статуса вообще можно опустить и не говорить об этом. Сейчас это не те условия. Если ехать, то ехать нужно нормально», — цитирует Большунова РИА Новости.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Большунов признался, что не чувствует себя звездой, несмотря на титулы.

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