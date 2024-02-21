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Большунов признался, что не чувствует себя звездой, несмотря на титулы

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, считает ли он себя звездой.
Большунов признался, что не чувствует себя звездой, несмотря на титулы
  • РИА Новости

«Звездой себя не чувствую, стараюсь быть тем, кем был десять или 15 лет назад. И всем желаю работать в таком ключе», — цитирует Большунова РИА Новости.

Напомним, что россиянин выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших, которая прошла в Тюмени. В нынешнем сезоне спортсмен одержал победы на всех гонках Кубка России.

Ранее Александр Легков жёстко ответил норвежскому эксперту, усомнившемуся в честности побед Большунова.

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