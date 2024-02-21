Большунов признался, что не чувствует себя звездой, несмотря на титулы

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, считает ли он себя звездой.

«Звездой себя не чувствую, стараюсь быть тем, кем был десять или 15 лет назад. И всем желаю работать в таком ключе», — цитирует Большунова РИА Новости.

Напомним, что россиянин выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших, которая прошла в Тюмени. В нынешнем сезоне спортсмен одержал победы на всех гонках Кубка России.

Ранее Александр Легков жёстко ответил норвежскому эксперту, усомнившемуся в честности побед Большунова.