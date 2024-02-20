Легков жёстко ответил норвежскому эксперту, усомнившемуся в честности побед Большунова
- РИА Новости
«Пускай голову лечат!» — цитирует Легкова «СЭ».
Норвежский эксперт заявил, что победы Большунова на Спартакиаде и Кубке России были заранее спланированы.
Напомним, что россиянин выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших, которая прошла в Тюмени. В нынешнем сезоне спортсмен одержал победы на всех гонках Кубка России.
Ранее Елена Вяльбе заявила, что Большунов является самым сильным лыжником.