Легков жёстко ответил норвежскому эксперту, усомнившемуся в честности побед Большунова

Олимпийский чемпион Александр Легков отреагировал на слова норвежского эксперта Петтера Соленга Скинстада в адрес российского лыжника Александра Большунова.

«Пускай голову лечат!» — цитирует Легкова «СЭ».

Норвежский эксперт заявил, что победы Большунова на Спартакиаде и Кубке России были заранее спланированы.

Напомним, что россиянин выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших, которая прошла в Тюмени. В нынешнем сезоне спортсмен одержал победы на всех гонках Кубка России.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что Большунов является самым сильным лыжником.