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Чен будет поддерживать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

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Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен ответила на вопрос, будет ли она следить за российскими спортсменами, которые отправятся на летние Олимпийские игры в Париже 2024 года в нейтральном статусе, и болеть за них.
Чен будет поддерживать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости

«Если наши ребята поедут на Олимпийские игры в нейтральном статусе, конечно, мне будет интересно смотреть за ними и наблюдать, способны ли они выступать на уровне своих личных рекордов и достигать побед. Это наши люди — россияне, как за ними не следить?» — заявила Чен RT.

Чен также рассказала, за какими видами спорта она будет следить на Олимпиаде, помимо лёгкой атлетики.

«Я очень люблю спортивную и художественную гимнастику, поэтому с удовольствием слежу и за нашими девочками, которых, на мой взгляд, очень сильно обидели на прошлой Олимпиаде. Поэтому я буду наблюдать за тем, что там сейчас происходит, и сравнивать с потрясающими российскими соревнованиями и с тем, что устраивает Ирина Александровна Винер. Мне также нравятся и игровые виды спорта, очень приятно иногда посмотреть баскетбол. Буду ли я следить за российскими теннисистами, если они приедут в Париж? Сейчас я немного охладела к теннису, но, если там будут Медведев и Рублёв, конечно, я буду за них болеть», — добавила она.

Ранее Чен заявила, что планирует следить за Олимпийскими играми в Париже.

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