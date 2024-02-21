RT в Telegram
Подпишись

Суд предварительно отклонил апелляцию Промеса по делу о нападении на двоюродного брата

Короткая ссылка
В пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили, что на предварительном заседании отклонили апелляцию нападающего «Спартака» Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата.
Суд предварительно отклонил апелляцию Промеса по делу о нападении на двоюродного брата
  • РИА Новости

«Суд отклонил ходатайство, поскольку не счёл его целесообразным. Это было короткое слушание, без окончательного решения или приговора», — говорится в сообщении.

16 февраля игрок был объявлен в международный розыск после того, как суд Амстердама признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах снимут мини-сериал о жизни Промеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить