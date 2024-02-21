Суд предварительно отклонил апелляцию Промеса по делу о нападении на двоюродного брата

В пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили, что на предварительном заседании отклонили апелляцию нападающего «Спартака» Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата.

«Суд отклонил ходатайство, поскольку не счёл его целесообразным. Это было короткое слушание, без окончательного решения или приговора», — говорится в сообщении.

16 февраля игрок был объявлен в международный розыск после того, как суд Амстердама признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах снимут мини-сериал о жизни Промеса.