Суд предварительно отклонил апелляцию Промеса по делу о нападении на двоюродного брата
- РИА Новости
«Суд отклонил ходатайство, поскольку не счёл его целесообразным. Это было короткое слушание, без окончательного решения или приговора», — говорится в сообщении.
16 февраля игрок был объявлен в международный розыск после того, как суд Амстердама признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах снимут мини-сериал о жизни Промеса.