В МИД РФ заявили о развале олимпийского движения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о развале олимпийского движения.

«Мне кажется, надо говорить не столько о персоналиях, сколько о том, что глобально происходит. А происходит буквально развал олимпийского движения — у этого есть очевидные признаки и доказательства. Многие выдающиеся атлеты, тренеры, функционеры и политические деятели, конечно, понимают, что на протяжении истории мирового спорта политика так или иначе находилась рядом», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Лысенко назвал дискриминацией условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже.