Федотов — о контракте Чалова: работа ведётся, но это всегда непростое дело

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о контракте армейского нападающего Фёдора Чалова.

«Это всегда тяжело, когда приходится принимать важное стратегическое решение. Работа ведётся, но это всегда непростое дело. Сложно отстраниться полностью от ситуации с контрактом. И если надолго застрять в подвешенном состоянии — быстро потеряешь место в стартовом составе, таков футбол», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Лучший бомбардир столичной команды в сезоне-2022/23 отлучался в Москву для переговоров с президентом ЦСКА по новому контракту.

Чалов в текущем чемпионате в 26 матчах забил 11 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагает Чалову зарплату около €3 млн в год.