Гребнев считает, что индустрия смешанных единоборств тесно переплетена с фармакологией

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев рассказал о своём отношении к применению запрещённых препаратов в индустрии смешанных единоборств (MMA).

«Допинг сегодня — это весьма сложная тема, спортсмены во всех видах спорта так или иначе с ним сталкиваются. Если мы говорим о смешанных единоборствах — это огромный, многомиллиардный бизнес. Поймите меня правильно: запрещённые препараты никогда не сделают тебя чемпионом, но, к сожалению, учитывая нагрузки на тела бойцов во всём мире, — это именно то, что способствует восстановлению и поддержанию кондиций. При желании мы можем назвать допингом и обычные витамины со спортивным питанием. Так или иначе, индустрия фармакологии тесно переплетена с MMA, поэтому странно, когда тому же Джону Джонсу говорят, что он читер. Трудно представить, что все остальные, кроме него, никогда ни к чему не прибегали», — заявил Гребнев RT.

По мнению бойца, индустрия смешанных единоборств давно тесно переплетена с фармакологией.

«Надо понимать связь спортивной индустрии и фармакологии. Мы говорим не про обычных людей, а про бойцов, которые испытывают колоссальные нагрузки. Если они не будут использовать какие-то препараты, то рано или поздно останутся инвалидами. Когда-то у меня было по 10—11 тренировок в неделю на протяжении трёх — пяти лет. Я ни в коем случае не говорю, что поддерживаю применение допинга и одобряю такой подход. Дело в том, что бойцы хотят как можно дольше сохранить себя в спорте, поэтому, учитывая тесное переплетение с фармакологией, они будут чем-то пользоваться для восстановления. Хотел бы я, чтобы от допинга отказались во всём мировом спорте? Конечно, да. Но мы знаем, что до этого ещё очень далеко», — добавил он.

Ранее Гребнев назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим легковесом в истории MMA.