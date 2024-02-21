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EFE: приговор по делу Алвеса об изнасиловании огласят 22 февраля

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Стало известно, когда суд вынесет приговор по делу бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса об изнасиловании.
EFE: приговор по делу Алвеса об изнасиловании огласят 22 февраля
  • Gettyimages.ru

Как сообщает EFE, апелляционный суд Барселоны назначил на 22 февраля оглашение приговора футболисту. Футболиста доставят в полицейской машине из тюрьмы, где он оказался более года назад.

По информации источника, вместе с приговором суд примет решение по ходатайству о временном освобождении, которое адвокат футболиста подала в конце судебного процесса.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что защита попросила оправдать Дани Алвеса.

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