EFE: приговор по делу Алвеса об изнасиловании огласят 22 февраля

Стало известно, когда суд вынесет приговор по делу бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса об изнасиловании.

Как сообщает EFE, апелляционный суд Барселоны назначил на 22 февраля оглашение приговора футболисту. Футболиста доставят в полицейской машине из тюрьмы, где он оказался более года назад.

По информации источника, вместе с приговором суд примет решение по ходатайству о временном освобождении, которое адвокат футболиста подала в конце судебного процесса.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что защита попросила оправдать Дани Алвеса.