Монтильер подтвердил участие кубинских спортсменов в Играх дружбы в 2024 году

Министр спорта Кубы Освальдо Монтильер рассказал, что спортсмены примут участие в Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы в 2024 году.

«После подписания плана мероприятий между нашими странами прошло почти 20 обменов, мы считаем их важной частью двустороннего сотрудничества, так же, как и проведение соревнований на Кубе и в России с участием спортсменов из двух стран. Со своей стороны подтверждаем участие в 2024 году в Играх БРИКС и Играх дружбы», — приводит слова Монтильера пресс-служба Министерства спорта РФ.

Летние Игры дружбы 2024 года пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Матыцин пригласил Индонезию принять участие в международных соревнованиях Игры БРИКС.