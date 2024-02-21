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Монтильер подтвердил участие кубинских спортсменов в Играх дружбы в 2024 году

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Министр спорта Кубы Освальдо Монтильер рассказал, что спортсмены примут участие в Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы в 2024 году.
Монтильер подтвердил участие кубинских спортсменов в Играх дружбы в 2024 году
  • РИА Новости

«После подписания плана мероприятий между нашими странами прошло почти 20 обменов, мы считаем их важной частью двустороннего сотрудничества, так же, как и проведение соревнований на Кубе и в России с участием спортсменов из двух стран. Со своей стороны подтверждаем участие в 2024 году в Играх БРИКС и Играх дружбы», — приводит слова Монтильера пресс-служба Министерства спорта РФ.

Летние Игры дружбы 2024 года пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Матыцин пригласил Индонезию принять участие в международных соревнованиях Игры БРИКС.

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