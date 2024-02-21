Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем клуб привлёк Айссауи

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов высказался о полузащитнике Сид Ахмед Айссауи.

«Парень обладает хорошими качествами и опорного, и атакующего полузащитника. Нам важен симбиоз хороших качеств: скорость, видение поля, очень ценный пас, который обостряет игру. Плюс цену, которую мы за него заплатили, не стоит сбрасывать со счетов», — цитирует Федотова «Чемпионат».

20 февраля ЦСКА объявил о переходе Айссауи.

Контракт рассчитан до лета 2026 года с опцией продления.

По информации СМИ, сумма трансфера составит $150 тыс. «УСМ Алжир» получит 25% с последующей перепродажи.

Ранее директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему невозможно взять в аренду Данилу Кругового из «Зенита».