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Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем клуб привлёк Айссауи

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Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов высказался о полузащитнике Сид Ахмед Айссауи.
Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем клуб привлёк Айссауи
  • РИА Новости

«Парень обладает хорошими качествами и опорного, и атакующего полузащитника. Нам важен симбиоз хороших качеств: скорость, видение поля, очень ценный пас, который обостряет игру. Плюс цену, которую мы за него заплатили, не стоит сбрасывать со счетов», — цитирует Федотова «Чемпионат».

20 февраля ЦСКА объявил о переходе Айссауи.

Контракт рассчитан до лета 2026 года с опцией продления.

По информации СМИ, сумма трансфера составит $150 тыс. «УСМ Алжир» получит 25% с последующей перепродажи.

Ранее директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему невозможно взять в аренду Данилу Кругового из «Зенита».

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