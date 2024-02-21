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Кожевников: у Овечкина талант от Бога

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о таланте нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Кожевников: у Овечкина талант от Бога
  • Gettyimages.ru

«У Александра талант от Бога, а его родители вложили в него всё, что нужно. И пожалуйста: вот вам и результат. Он до конца выполняет свою роль в команде. В таких людей надо верить, потому что они всё равно добьются того, чего хотят», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Теперь на счету россиянина 838 голов за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов лиги всех времён до 56 шайб.

Встреча в Вашингтоне завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев. Овечкин также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что агент Овечкина считает преждевременными разговоры о возвращении форварда в КХЛ.

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