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Агент Овечкина считает преждевременными разговоры о возвращении форварда в КХЛ

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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, высказался о возможном возвращении своего клиента в КХЛ.
Агент Овечкина считает преждевременными разговоры о возвращении форварда в КХЛ
  • AP
  • © Nick Wass

«Вопрос о приходе в «Динамо» после окончания контракта в «Вашингтоне» сейчас не обсуждается. Этот вопрос оставлен на более позднее время, сейчас говорить о шансах увидеть Александра в КХЛ рано», — цитирует Чистякова Sport24.

18 февраля стало известно, что Овечкин вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей за один клуб.

На счету 38-летнего воспитанника московского «Динамо» 836 голов за карьеру в НХЛ. У рекордсмена в списке лучших снайперов всех времён лиги Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Ранее «Вашингтон» победил «Монреаль» в НХЛ, Овечкин продлил результативную серию до восьми игр.

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