«Бавария» наводит справки о Хаби Алонсо, но тренер полностью сосредоточен на «Байере»

«Бавария» навела справки насчёт доступности главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, испанец на данный момент сосредоточен на леверкузенском клубе.

Сегодня «Бавария» объявила о том, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Контракт немца был рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения.

В текущем сезоне «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место в таблице Бундеслиги. У идущего на первом месте «Байера» 58 очков.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является приоритетным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии».