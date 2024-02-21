«Бавария» наводит справки о Хаби Алонсо, но тренер полностью сосредоточен на «Байере»
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По информации журналиста Флориана Плеттенберга, испанец на данный момент сосредоточен на леверкузенском клубе.
Сегодня «Бавария» объявила о том, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Контракт немца был рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения.
В текущем сезоне «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место в таблице Бундеслиги. У идущего на первом месте «Байера» 58 очков.
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является приоритетным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии».