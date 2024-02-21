Уайт опроверг информацию о проведении боя Чимаев — Адесанья в Эр-Рияде

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал информацию касательно поединка между бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Боя не будет. Это был фейковый пост. Все СМИ, освещающие смешанные единоборства и распространяющие это, доставляют только проблемы. Абсолютные клоуны», — написал Уайт в социальных сетях.

20 февраля стало известно, что Чимаев проведёт следующий поединок против Адесаньи. Об этом сообщалось на сайте Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где состоится поединок. Бой должен был пройти 23 июня.

На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В активе Адесаньи 24 победы при трёх поражениях.

Ранее Уайт рассказал, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён.