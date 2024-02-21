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Представители УЕФА возобновили визиты в академию РФС

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Руководитель академии Российского футбольного союза (РФС) Ирина Баранова заявила, что представители УЕФА возобновили посещение занятий по подготовке тренеров в академии РФС.
Представители УЕФА возобновили визиты в академию РФС
  • РИА Новости

«Возобновились очные визиты коллег из УЕФА. На прошлой неделе у нас как раз был оценщик, назовём так. Он к нам приезжал и полностью все три очных дня находился с группой», — цитирует Баранову «Матч ТВ».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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