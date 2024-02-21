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Рэтклифф официально стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

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Британский миллиардер Джим Рэтклифф официально стал обладателем 27,7% акций «Манчестер Юнайтед» класса А и 27,7% акций класса B.
Рэтклифф официально стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

Все условия сделки были выполнены, а также получено одобрение от Федерации футбола Англии и Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» — это большая честь и большая ответственность. Это только начало нашего пути к возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола», — заявил Рэтклифф.

Напомним, что принадлежащая британцу компания Ineos отвечает за футбольные операции МЮ. Также планируется реконструкция стадиона «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось, что новый владелец МЮ заплатит за реконструкцию «Олд Траффорд» около £2 млрд.

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