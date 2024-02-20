Чимаев проведёт следующий поединок против бывшего чемпиона UFC Адесаньи

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт свой следующий поединок с новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

Об этом сообщается на сайте Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где состоится поединок. Бой пройдёт 23 июня.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Адесанья 10 сентября проиграл Шону Стрикланду. В активе спортсмена 24 победы при трёх поражениях.

Ранее российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев прокомментировал слова чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории Илии Топурии.