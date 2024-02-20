Евлоев — Топурии: у тебя я выиграю тоже решением

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев прокомментировал слова чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории Илии Топурии.

«У тебя я тоже решением выиграю», — написал Евлоев в социальных сетях.

21 января Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). После поединка Уайт заявил, что бой с участием 29-летнего россиянина стал самым скучным на турнире.

29-летний россиянин выиграл свой 18-й бой подряд. Боец не потерпел ни одного поражения в MMA.

18 февраля Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC.

В активе испанского проспекта 15 побед и ни одного поражения.

Ранее Двалишвили признался, что Цукерберг «секундировал» его на UFC 298.