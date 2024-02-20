Дивеев — о победе ЦСКА над «Химками»: хорошая игра

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о победе над «Химками» в контрольном матче.

«Хорошая игра была, хороший соперник. Мы контролировали мяч, много разворотов, много атак и моментов. В первом тайме 35 минут доминировали, во втором тайме хорошо смотрелись, забили три мяча. В концовочке началась игра на переходах, поймали азарт, когда хочется забить ещё, бежали вперёд», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Встреча в Белеке на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» завершилась со счётом 3:0.

В составе армейского клуба мячи забили Фёдор Чалов (50-я, 60-я минуты), Виктор Давила (55-я).

В следующем матче ЦСКА сыграет с московским «Динамо» 24 февраля.

Ранее в ЦСКА сообщили, что Айссауи был готов играть бесплатно за московскую команду.