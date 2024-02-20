В ЦСКА сообщили, что Айссауи был готов играть бесплатно за московскую команду

Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев прокомментировал переход Сида Ахмеда Айссауи из «УСМ Алжир».

«Там было всё: папу футболиста увозили на скорой, сам игрок в слезах звонил президенту УСМ и говорил: «Я пешком отсюда уйду в Россию». Он записывал голосовые в ЦСКА: «Сделайте контракт без зарплаты. Я буду играть за ноль рублей». Там было много драмы», — заявил Шевелев.

Контракт рассчитан до лета 2026 года с опцией продления.

По информации СМИ, сумма трансфера составит $150 тыс. «УСМ Алжир» получит 25% с последующей перепродажи.

Ранее сообщалось, что Айссауи успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.