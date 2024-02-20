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В ЦСКА сообщили, что Айссауи был готов играть бесплатно за московскую команду

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Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев прокомментировал переход Сида Ахмеда Айссауи из «УСМ Алжир».
В ЦСКА сообщили, что Айссауи был готов играть бесплатно за московскую команду
  • РИА Новости

«Там было всё: папу футболиста увозили на скорой, сам игрок в слезах звонил президенту УСМ и говорил: «Я пешком отсюда уйду в Россию». Он записывал голосовые в ЦСКА: «Сделайте контракт без зарплаты. Я буду играть за ноль рублей». Там было много драмы», — заявил Шевелев.

Контракт рассчитан до лета 2026 года с опцией продления.

По информации СМИ, сумма трансфера составит $150 тыс. «УСМ Алжир» получит 25% с последующей перепродажи.

Ранее сообщалось, что Айссауи успешно прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

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