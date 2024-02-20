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Слюсаренко — о работе с Тарасовой и Морозовым: на Олимпиаде наш тренерский коллектив был лучшим

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Один из ведущих российских специалистов в парном катании Павел Слюсаренко рассказал, как однажды слова Тамары Москвиной сподвигнули его доказать всем, что его успех не случаен.
Слюсаренко — о работе с Тарасовой и Морозовым: на Олимпиаде наш тренерский коллектив был лучшим
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Данная профессия мне и правда интересна прежде всего с точки зрения результата. Помню, когда мои спортсмены впервые попали в заключительную группу, был несколько задет словами Москвиной: мол, непривычно видеть меня у борта в сильнейшей разминке. Это стало большим стимулом не просто чего-то добиться, но доказать — успех не случаен. Перед Играми в Пекине я понимал, что у Тамары Николаевны есть две сильные пары, а у нас — Тарасова и Морозов, которые на тот момент были лучшими катальщиками в мире. Соответственно, стояла задача, чтобы Вова с Женей избавились от слабых мест. И я был очень горд, что нашей команде удалось этого добиться. Вообще, честно говоря, меня потрясло, как при довольно большом количестве всевозможных специалистов никто из нас не чувствовал себя лишним — каждый занимался своим делом. Думаю, на Олимпиаде это был лучший тренерский коллектив», — сказал он RT.

Полностью интервью Слюсаренко читайте на сайте RT.

Ранее Павел Слюсаренко высказался об элементах ультра-си.

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