RT в Telegram
Подпишись

Слюсаренко: на текущий момент исполнять четверные подкруты и выбросы бессмысленно

Короткая ссылка
Один из ведущих российских специалистов в парном катании Павел Слюсаренко высказался об элементах ультра-си.
Слюсаренко: на текущий момент исполнять четверные подкруты и выбросы бессмысленно
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Если одиночник контролирует каждое своё движение, то пара — это два человека. Соответственно, риск ошибки возрастает вдвое. Плюс ограничения, которые накладывают на фигуристов действующие правила. Получается, на текущий момент исполнять четверные подкруты и выбросы вообще бессмысленно. Мы попробовали и лишний раз в этом убедились.

Точнее будет сказать, отказался наш тренерский штаб. Мы потеряли массу времени, отрабатывая данный элемент. Входить сразу после четверного подкрута в тройные прыжки — несравнимо более сложная задача, чем идти на прыжок после тройного подкрута. Да и физически спортсменам приходится вкладываться совершенно иначе», — сказал он RT.

Полностью интервью Слюсаренко читайте на сайте RT.

Ранее Слюсаренко ответил на вопрос, как ему удаётся не иметь любимчиков, работая с большим количеством пар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить