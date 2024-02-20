Слюсаренко: на текущий момент исполнять четверные подкруты и выбросы бессмысленно

Один из ведущих российских специалистов в парном катании Павел Слюсаренко высказался об элементах ультра-си.

«Если одиночник контролирует каждое своё движение, то пара — это два человека. Соответственно, риск ошибки возрастает вдвое. Плюс ограничения, которые накладывают на фигуристов действующие правила. Получается, на текущий момент исполнять четверные подкруты и выбросы вообще бессмысленно. Мы попробовали и лишний раз в этом убедились.

Точнее будет сказать, отказался наш тренерский штаб. Мы потеряли массу времени, отрабатывая данный элемент. Входить сразу после четверного подкрута в тройные прыжки — несравнимо более сложная задача, чем идти на прыжок после тройного подкрута. Да и физически спортсменам приходится вкладываться совершенно иначе», — сказал он RT.

Полностью интервью Слюсаренко читайте на сайте RT.

Ранее Слюсаренко ответил на вопрос, как ему удаётся не иметь любимчиков, работая с большим количеством пар.