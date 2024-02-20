Бородавко назвал бредом заявление норвежского эксперта в адрес Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежского эксперта Петтера Соленга Скинстада в адрес Александра Большунова.

«Они всегда к нам относились с недоверием, и такие новости вызывают только улыбку. Как можно договориться со всем стартовым коридором о победе Большунова? Это бред какой‑то», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Норвежский эксперт заявил, что победы Большунова на Спартакиаде и Кубке России были заранее спланированы.

Напомним, что россиянин выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших, которая прошла в Тюмени. В нынешнем сезоне спортсмен одержал победы на всех гонках Кубка России.

Ранее Александр Легков жёстко ответил норвежскому эксперту, усомнившемуся в честности побед Большунова.