Губерниев посоветовал норвежскому эксперту обратиться к психиатру
- РИА Новости
«Он усомнился, что Большунов честно выигрывает, а мы можем усомниться в психическом состоянии его здоровья, ему нужно, видимо, к доктору. Поэтому пусть обратится к норвежским психиатрам», — цитирует Губерниева «СЭ».
Норвежский эксперт заявил, что победы Большунова на Спартакиаде и Кубке России были заранее спланированы.
Напомним, что россиянин выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших, которая прошла в Тюмени. В нынешнем сезоне спортсмен одержал победы на всех гонках Кубка России.
Ранее Александр Легков жёстко ответил норвежскому эксперту, усомнившемуся в честности побед Большунова.