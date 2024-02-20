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Губерниев посоветовал норвежскому эксперту обратиться к психиатру

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского эксперта Петтера Соленга Скинстада в адрес российского лыжника Александра Большунова.
Губерниев посоветовал норвежскому эксперту обратиться к психиатру
  • РИА Новости

«Он усомнился, что Большунов честно выигрывает, а мы можем усомниться в психическом состоянии его здоровья, ему нужно, видимо, к доктору. Поэтому пусть обратится к норвежским психиатрам», — цитирует Губерниева «СЭ».

Норвежский эксперт заявил, что победы Большунова на Спартакиаде и Кубке России были заранее спланированы.

Напомним, что россиянин выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших, которая прошла в Тюмени. В нынешнем сезоне спортсмен одержал победы на всех гонках Кубка России.

Ранее Александр Легков жёстко ответил норвежскому эксперту, усомнившемуся в честности побед Большунова.

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