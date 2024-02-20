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«Спартак» разгромил «Абдыш-Ата» в товарищеском матче

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«Спартак» нанёс поражение «Абдыш-Ата» в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах.
«Спартак» разгромил «Абдыш-Ата» в товарищеском матче
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Встреча на стадионе «Джебель-Али» в Дубае завершилась со счётом 4:0.

В составе красно-белых мячи забили Даниил Денисов (22-я), Леон Классен (30-я, 47-я), Манфред Угальде (84-я).

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран заявил, что его совсем не радуют конфликты в московском «Спартаке».

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