Российская лыжница Юлия Ступак не считает, что российская школа лыж уступает европейской.

«Я не разделяю политики, что есть европейская школа и она лучше работает, а российская какая-то не такая. В корне с этим не согласна. Мы тренировались с Крамером. Не знаю, может быть у меня, Устюгова, Ретивых, Белова проблемы с головой такие, что уладить их мог только один тренер. Мы все разные, и нет никакого разделения», — приводит слова Ступак ТАСС.

Ступак является олимпийской чемпионкой, а также двукратной бронзовой призёркой Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете и трёхкратным призёром чемпионатов мира.

Ранее Ступак рассказала, почему ушла из группы тренера Юрия Бородавко.