Лыжница Ступак об уходе из группы Бородавко: дело не в том, что мы не сработались

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, почему ушла из группы тренера Юрия Бородавко.
Лыжница Ступак об уходе из группы Бородавко: дело не в том, что мы не сработались
  • РИА Новости

«Дело не в том, что мы не сработались. Юрий Викторович со своей стороны делал всё, чтобы мне было комфортно. Но получилось так, что, может быть, я порой не знала, что конкретно мне нужно, а может, и наоборот, слишком хорошо это знала», — цитирует Ступак «Чемпионат»

2 марта лыжница заявила, что готова продолжать карьеру только под руководством немецкого тренера Маркуса Крамера. 29 марта спортсменка объявила о переходе в группу к тренеру Егору Сорину.

Ступак также является двукратной бронзовой призёркой Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете и трёхкратным призёром чемпионатов мира.

Ранее немецкий специалист Маркус Крамер сообщил, что будет помогать Сорину с подготовкой Ступак.

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