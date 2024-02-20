Черноусов: финиш сочинского лыжного марафона вошёл в скандинавские учебники
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Потом неоднократно просматривал, это был реально красивый финиш. Эта гонка штудируется в иностранных учебниках, в Скандинавии, это показательно», — приводит слова Черноусова РИА Новости.
На Играх в Сочи Черноусов завоевал бронзу, опередив на финише норвежца Мартина Сундбю. Победил Александр Легков. Серебро завоевал Максим Вылегжанин.
Ранее Алексей Черноусов прокомментировал смену российского гражданства бронзовым призёром Олимпиады в лыжном марафоне.