Черноусов: финиш сочинского лыжного марафона вошёл в скандинавские учебники

Лыжник Илья Черноусов заявил, что финиш сочинского олимпийского марафона вошёл в скандинавские учебники.

«Потом неоднократно просматривал, это был реально красивый финиш. Эта гонка штудируется в иностранных учебниках, в Скандинавии, это показательно», — приводит слова Черноусова РИА Новости.

На Играх в Сочи Черноусов завоевал бронзу, опередив на финише норвежца Мартина Сундбю. Победил Александр Легков. Серебро завоевал Максим Вылегжанин.

Ранее Алексей Черноусов прокомментировал смену российского гражданства бронзовым призёром Олимпиады в лыжном марафоне.