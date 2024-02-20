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Черноусов: финиш сочинского лыжного марафона вошёл в скандинавские учебники

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Лыжник Илья Черноусов заявил, что финиш сочинского олимпийского марафона вошёл в скандинавские учебники.
Черноусов: финиш сочинского лыжного марафона вошёл в скандинавские учебники
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Потом неоднократно просматривал, это был реально красивый финиш. Эта гонка штудируется в иностранных учебниках, в Скандинавии, это показательно», — приводит слова Черноусова РИА Новости.

На Играх в Сочи Черноусов завоевал бронзу, опередив на финише норвежца Мартина Сундбю. Победил Александр Легков. Серебро завоевал Максим Вылегжанин.

Ранее Алексей Черноусов прокомментировал смену российского гражданства бронзовым призёром Олимпиады в лыжном марафоне.

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