Осуждённый за беспорядки болельщик Косов считает политическим решение о его заключении

Осуждённый за участие в беспорядках болельщик Павел Косов считает политическим решение о его заключении во Франции.

«Считаю ли решение о заключении политическим? Есть некоторый процент, обязательно. Условия? Там не разделяют — русский ты или нет», — приводит слова Косова «Матч ТВ».

Российские болельщики Михаил Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. Фанаты обвинялись в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Ранее сообщалось, что Косов вернулся в Россию.