Осуждённый во Франции болельщик Косов вернулся в Россию

Осуждённый за участие в беспорядках болельщик Павел Косов вернулся в Россию.

Как сообщает «Матч ТВ», самолёт с Косовым приземлился в аэропорту Внуково. Его встречали журналисты и несколько болельщиков «Спартака».

Российские болельщики Михаил Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. Фанаты обвинялись в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Ранее сообщалось, что Косов вышел из тюрьмы.