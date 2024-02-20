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Осуждённый во Франции болельщик Косов вернулся в Россию

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Осуждённый за участие в беспорядках болельщик Павел Косов вернулся в Россию.

Как сообщает «Матч ТВ», самолёт с Косовым приземлился в аэропорту Внуково. Его встречали журналисты и несколько болельщиков «Спартака».

Российские болельщики Михаил Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. Фанаты обвинялись в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Ранее сообщалось, что Косов вышел из тюрьмы.

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