Осуждённый во Франции фанат Косов вышел из тюрьмы

Российский болельщик Павел Косов, приговорённый во Франции к десяти годам лишения свободы, вышел из тюрьмы.

«Он вышел сегодня утром. Российский консул ждал его в тюрьме и сопроводил в аэропорт Марселя. Завтра он будет в Москве», — заявил адвокат Ален Дюфло РИА Новости.

Российские болельщики Михаил Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. Фанаты обвинялись в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Ранее матч «Баварии» был остановлен дважды из-за протестных акций болельщиков.