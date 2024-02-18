Матч «Баварии» был остановлен дважды из-за протестных акций болельщиков
- Gettyimages.ru
В середине первого тайма фанаты забросали поле теннисными мячами в знак протеста против привлечения Немецкой футбольной лигой (DFL) внешних инвесторов.
Спустя несколько минут после начала акции главный арбитр Даниэль Шлагер увёл команды. Встреча была возобновлена через семь минут после этого. В связи с приостановкой игры к первому тайму в итоге было добавлено 14 минут.
В начале второго тайма, на 54-й минуте, ситуация повторилась: фанаты снова забросали поле теннисными мячами. Судья увёл команды в раздевалки, игра возобновилась на 61-й минуте.
Ранее сообщалось, что Томас Тухель не волнуется о своём будущем в «Баварии» после поражения от «Лацио».