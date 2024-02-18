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Матч «Баварии» был остановлен дважды из-за протестных акций болельщиков

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В настоящий момент проходит матч 22-го тура чемпионата Германии между «Бохумом» и «Баварией».
Матч «Баварии» был остановлен дважды из-за протестных акций болельщиков
  • Gettyimages.ru

В середине первого тайма фанаты забросали поле теннисными мячами в знак протеста против привлечения Немецкой футбольной лигой (DFL) внешних инвесторов.

Спустя несколько минут после начала акции главный арбитр Даниэль Шлагер увёл команды. Встреча была возобновлена через семь минут после этого. В связи с приостановкой игры к первому тайму в итоге было добавлено 14 минут.

В начале второго тайма, на 54-й минуте, ситуация повторилась: фанаты снова забросали поле теннисными мячами. Судья увёл команды в раздевалки, игра возобновилась на 61-й минуте.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель не волнуется о своём будущем в «Баварии» после поражения от «Лацио».

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