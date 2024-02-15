Тухель не волнуется о своём будущем в «Баварии» после поражения от «Лацио»
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«Нет, я не волнуюсь о своём будущем. Я бы хотел поговорить об игре. Вы уже задали вопрос, и я ответил «нет», — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
В составе римской команды мяч забил Чиро Иммобиле на 69-й минуте.
Мюнхенская команда доигрывала матч в меньшинстве — защитник Деотшанкюль Юпамекано получил красную карточку на 67-й минуте за то, что влетел шипами в ногу форварду «Лацио» Густаву Исаксену.
Ответная игра состоится 5 марта.
Ранее сообщалось, что Юпамекано подвергся расистским оскорблениям после удаления в матче ЛЧ с «Лацио».