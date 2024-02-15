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Тухель не волнуется о своём будущем в «Баварии» после поражения от «Лацио»

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о своём будущем в мюнхенском клубе.
Тухель не волнуется о своём будущем в «Баварии» после поражения от «Лацио»
  • AP
  • © Andrew Medichini

«Нет, я не волнуюсь о своём будущем. Я бы хотел поговорить об игре. Вы уже задали вопрос, и я ответил «нет», — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

В составе римской команды мяч забил Чиро Иммобиле на 69-й минуте. 

Мюнхенская команда доигрывала матч в меньшинстве — защитник Деотшанкюль Юпамекано получил красную карточку на 67-й минуте за то, что влетел шипами в ногу форварду «Лацио» Густаву Исаксену. 

Ответная игра состоится 5 марта.

Ранее сообщалось, что Юпамекано подвергся расистским оскорблениям после удаления в матче ЛЧ с «Лацио».

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