Наставник сборной Словакии Кальцона сменил Маццарри на посту тренера «Наполи»

Возглавляющий сборную Словакии Франческо Кальцона сменил Вальтера Маццарри на посту главного тренера итальянского «Наполи».

Кальцона будет тренировать «Наполи» до конца текущего сезона, сообщает президент футбольного клуба Аурелио Де Лаурентис в X.

Отмечается, что организация договорилась с итальянцем о новом контракте до конца 2025 года. В случае выхода на мундиаль 2026 года соглашение будет автоматически продлено до конца выступления на первенстве.

Под руководством 62-летнего Маццарри клуб провёл 17 матчей, в которых одержал шесть побед, три раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений. «Наполи» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее победитель Лиги Европы — 2022 австриец Оливер Гласнер стал новым главным тренером лондонского «Кристал Пэлас».