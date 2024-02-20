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Наставник сборной Словакии Кальцона сменил Маццарри на посту тренера «Наполи»

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Возглавляющий сборную Словакии Франческо Кальцона сменил Вальтера Маццарри на посту главного тренера итальянского «Наполи».

Кальцона будет тренировать «Наполи» до конца текущего сезона, сообщает президент футбольного клуба Аурелио Де Лаурентис в X.

Отмечается, что организация договорилась с итальянцем о новом контракте до конца 2025 года. В случае выхода на мундиаль 2026 года соглашение будет автоматически продлено до конца выступления на первенстве. 

Под руководством 62-летнего Маццарри клуб провёл 17 матчей, в которых одержал шесть побед, три раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений. «Наполи» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее победитель Лиги Европы — 2022 австриец Оливер Гласнер стал новым главным тренером лондонского «Кристал Пэлас».

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