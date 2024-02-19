Победитель Лиги Европы — 2022 Гласнер сменил Ходжсона во главе «Кристал Пэлас»
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«Я очень рад присоединиться к клубу в качестве тренера. С нетерпением жду возможности поработать с талантливой командой, встретиться с болельщиками клуба и окунуться в атмосферу «Селхерст Парк», — приводит слова специалиста сайт команды.
Контракт с 49-летним тренером рассчитан до конца сезона-2025/26. Гласнер сменил англичанина Роя Ходжсона. 15 февраля Рой попал в больницу после того, как на утренней тренировке ему стало плохо.
Гласнер известен по работе с франкфуртским «Айнтрахтом», с которым выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/22.
В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата.
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