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Победитель Лиги Европы — 2022 Гласнер сменил Ходжсона во главе «Кристал Пэлас»

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Победитель Лиги Европы — 2022, австриец Оливер Гласнер стал новым главным тренером лондонского «Кристал Пэлас».
Победитель Лиги Европы — 2022 Гласнер сменил Ходжсона во главе «Кристал Пэлас»
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

«Я очень рад присоединиться к клубу в качестве тренера. С нетерпением жду возможности поработать с талантливой командой, встретиться с болельщиками клуба и окунуться в атмосферу «Селхерст Парк», — приводит слова специалиста сайт команды. 

Контракт с 49-летним тренером рассчитан до конца сезона-2025/26. Гласнер сменил англичанина Роя Ходжсона. 15 февраля Рой попал в больницу после того, как на утренней тренировке ему стало плохо.

Гласнер известен по работе с франкфуртским «Айнтрахтом», с которым выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/22. 

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата. 

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может выступить в боксёрском поединке.

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