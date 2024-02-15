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Mirror: бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Руни может провести боксёрский бой

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может выступить в боксёрском поединке.
Mirror: бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Руни может провести боксёрский бой
  • AP
  • © Alex Brandon

Как сообщает Mirror, Руни ведёт переговоры с промоутерской компанией Misfits Boxing, которая организует бои среди блогеров и других звёзд.

Игрок известен своими выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Он завершил карьеру в возрасте 36 лет в 2021-м. Англичанин возглавил «Бирмингем» в октябре 2023 года. При нём клуб провёл 15 матчей. 2 января стало известно, что Руни отправлен в отставку с поста главного тренера клуба.

Ранее сообщалось, что АПЛ одобрил покупку Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед».

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