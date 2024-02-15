Mirror: бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Руни может провести боксёрский бой
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Как сообщает Mirror, Руни ведёт переговоры с промоутерской компанией Misfits Boxing, которая организует бои среди блогеров и других звёзд.
Игрок известен своими выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Он завершил карьеру в возрасте 36 лет в 2021-м. Англичанин возглавил «Бирмингем» в октябре 2023 года. При нём клуб провёл 15 матчей. 2 января стало известно, что Руни отправлен в отставку с поста главного тренера клуба.
Ранее сообщалось, что АПЛ одобрил покупку Рэтклиффом 25% акций «Манчестер Юнайтед».