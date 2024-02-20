Фигуристка Степанова: в межсезонье начинаем работать с хореографами
«Мы начинаем работать с хореографами и танцевать на полу, какие‑то современные моменты будем внедрять в программы. Для поиска и для оттачивания до смотрибельного элемента нужно время. Как раз этим и будем заниматься», — заявила Степанова «Чемпионату».
17 февраля Степанова и Букин выиграли Спартакиаду сильнейших. По итогам ритм-танца и произвольного танца фигуристы получили от судей 222,53 балла.
На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 211,44. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова одобрила предложение Федерации фигурного катания Канады о существенном упрощении правил переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую.