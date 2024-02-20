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Фигуристка Степанова: в межсезонье начинаем работать с хореографами

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Российские фигуристы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о своих планах на межсезонье.

«Мы начинаем работать с хореографами и танцевать на полу, какие‑то современные моменты будем внедрять в программы. Для поиска и для оттачивания до смотрибельного элемента нужно время. Как раз этим и будем заниматься», — заявила Степанова «Чемпионату». 

17 февраля Степанова и Букин выиграли Спартакиаду сильнейших. По итогам ритм-танца и произвольного танца фигуристы получили от судей 222,53 балла.

На второй позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 211,44. Третьи — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (209,04).

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова одобрила предложение Федерации фигурного катания Канады о существенном упрощении правил переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую.

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