RT в Telegram
Подпишись

Бестемьянова одобрила идею канадцев упростить переход фигуристов между сборными

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова одобрила предложение Федерации фигурного катания Канады о существенном упрощении правил переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую.
Бестемьянова одобрила идею канадцев упростить переход фигуристов между сборными
  • РИА Новости

«Ничего плохого они не предлагают. Пускай легче будет переходить из федерации в федерацию. Пусть это будет! Разве мы крепостные? Пускай девочки-парницы с 16 лет выступают на чемпионатах Европы и мира», — заявила Бестемьянова РИА Новости. 

Канадская сторона предлагает, чтобы обоснованием для смены спортивного гражданства был «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации, которая должна предоставить разрешение на смену спортивного гражданства сразу же после получения «необходимых документов».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение Канады о существенном упрощении правил переходов фигуристов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить