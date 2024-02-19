Бестемьянова одобрила идею канадцев упростить переход фигуристов между сборными

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова одобрила предложение Федерации фигурного катания Канады о существенном упрощении правил переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую.

«Ничего плохого они не предлагают. Пускай легче будет переходить из федерации в федерацию. Пусть это будет! Разве мы крепостные? Пускай девочки-парницы с 16 лет выступают на чемпионатах Европы и мира», — заявила Бестемьянова РИА Новости.

Канадская сторона предлагает, чтобы обоснованием для смены спортивного гражданства был «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации, которая должна предоставить разрешение на смену спортивного гражданства сразу же после получения «необходимых документов».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение Канады о существенном упрощении правил переходов фигуристов.