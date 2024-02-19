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Московское «Динамо» одержало шестую победу кряду в матче с «Салаватом Юлаевым»

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Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» одержало шестую победу кряду в матче с «Салаватом Юлаевым»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

У хозяев отличились Егор Петухов (60-я минута) и Даниил Пыленков (64-я). В составе гостей шайбу забросил Глеб Кузьмин (58-я). 

«Салават Юлаев» с 86 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 92 очками занимает второе место на Западе.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о Данисе Зарипове.

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