Билялетдинов — о Зарипове: на таких примерах нужно учиться и не забывать их

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о Данисе Зарипове.

«Положительные эмоции. Очень хорошая акция, не забывают людей, которые многое сделали для хоккея. Не только для Магнитогорска или Казани, а для хоккея в целом. Ребята делали очень многое для хоккея, на таких примерах нужно учиться, не забывать их», — приводит слова Билялетдинова пресс‑служба «Ак Барса».

Зарипов играл за «Ак Барс» с 2001-го по 2013 год, а также с 2017-го, трижды став обладателем Кубка Гагарина. Также дважды форвард выигрывал трофей с магнитогорским «Металлургом». Кроме того, он является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России. В системе казанского клуба вывели из обращения 25-й номер.

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