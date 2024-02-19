Кириленко: хотим, чтобы и президент России бросал баскетбольный мяч

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос, были ли попытки организовать баскетбольный матч с участием президента России Владимира Путина.

«Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы Владимир Владимирович и баскетбольный мяч в какой-то момент бросал. Этим он делает определённый посыл регионам, губернаторам, и все заинтересованные должны соответствовать, чтобы быть на одной волне с президентом страны», — заявил Кириленко «Чемпионату».

Он также отметил, что РФБ очень хотела и пыталась организовать матч с участием главы государства, но у Путина есть другие задачи, из-за которых не до баскетбола.

Напомним, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее Кириленко рассказал, что организация находится в диалоге с ФИБА.