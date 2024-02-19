Непомнящий: надеюсь, что переход Кварацхелии в «Барселону» состоится

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в испанскую «Барселону».

«Кварацхелия подходит для «Барселоны». Я помню, он когда‑то говорил, что мечтает поиграть там. Нужно, чтобы совпали его умения и желание. Я ему желаю, чтобы этот переход состоялся», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Барселона» несколько раз связывалась с агентом форварда, об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили. Отмечается, что сумма трансфера может составить €90—100 млн.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия оценил возможный трансфер Кварацхелии в «Барселону».