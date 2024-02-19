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Непомнящий: надеюсь, что переход Кварацхелии в «Барселону» состоится

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в испанскую «Барселону».
Непомнящий: надеюсь, что переход Кварацхелии в «Барселону» состоится
  • globallookpress.com

«Кварацхелия подходит для «Барселоны». Я помню, он когда‑то говорил, что мечтает поиграть там. Нужно, чтобы совпали его умения и желание. Я ему желаю, чтобы этот переход состоялся», — цитирует Непомнящего «Чемпионат». 

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 

«Барселона» несколько раз связывалась с агентом форварда, об этом сообщает журналист Лаша Кокиашвили. Отмечается, что сумма трансфера может составить €90—100 млн.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия оценил возможный трансфер Кварацхелии в «Барселону».

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