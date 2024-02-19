«Бешикташ» расстался с футболистом Делибашем из-за аккаунта на сайте знакомств
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В клубе не стали говорить о причинах расставания с 21-летним игроком, сообщается в X команды.
Болельщиков клуба возмутило, что игрок занимается поиском девушек, а не думает о футболе.
Делибаш является воспитанником «Бешикташа». В сезоне-2023/24 он принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее российский болельщик Павел Косов, приговорённый во Франции к десяти годам лишения свободы, вышел из тюрьмы.