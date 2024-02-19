Агрба проведёт претендентский бой за пояс IBA 3 марта в Сочи

Российский боксёр Харитон Агрба проведёт свой следующий поединок с мексиканцем Хосе Мигелем Боррего 3 марта в Сочи.

Десятираундовый бой возглавит турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA». Данное событие будет организовано Международной ассоциацией бокса (IBA) и пройдёт в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.

В соглавном событии шоу состоится поединок за звание чемпиона Европы по версии IBA в весе до 63,5 кг между Габилом Мамедовым и белорусом Дмитрием Асановым.

Также в рамках шоу «Ночь чемпионов IBA» в Сочи пройдут рейтинговые поединки с участием российских боксёров.

Бешто Шавлаев в восьмираундовой схватке в весе до 80 кг встретится с Мурадом Аллахвердиевым из Азербайджана.

Дмитрий Двали в шестираундовом противостоянии в весе до 54 кг сойдётся с Жасурбеком Латиповым из Узбекистана.

Тархану Идигову в шестираундовом бою в весе до 67 кг будет противостоять Мишельт Баттумур из Монголии.

Чеэрав Ашалаев проведёт шестираундовый поединок с Шадири Мусой Бвоги из Уганды. Бой пройдёт в весе до 75 кг.

Ранее генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о возможном реванше между российским бойцом смешанного стиля Вагабом Вагабовым и боксёром Дмитрием Кудряшовым.