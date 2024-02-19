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Агрба проведёт претендентский бой за пояс IBA 3 марта в Сочи

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Российский боксёр Харитон Агрба проведёт свой следующий поединок с мексиканцем Хосе Мигелем Боррего 3 марта в Сочи.
Агрба проведёт претендентский бой за пояс IBA 3 марта в Сочи

    Десятираундовый бой возглавит турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA». Данное событие будет организовано Международной ассоциацией бокса (IBA) и пройдёт в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе. 

    В соглавном событии шоу состоится поединок за звание чемпиона Европы по версии IBA в весе до 63,5 кг между Габилом Мамедовым и белорусом Дмитрием Асановым.

    Также в рамках шоу «Ночь чемпионов IBA» в Сочи пройдут рейтинговые поединки с участием российских боксёров. 

    Бешто Шавлаев в восьмираундовой схватке в весе до 80 кг встретится с Мурадом Аллахвердиевым из Азербайджана.

    Дмитрий Двали в шестираундовом противостоянии в весе до 54 кг сойдётся с Жасурбеком Латиповым из Узбекистана.

    Тархану Идигову в шестираундовом бою в весе до 67 кг будет противостоять Мишельт Баттумур из Монголии.

    Чеэрав Ашалаев проведёт шестираундовый поединок с Шадири Мусой Бвоги из Уганды. Бой пройдёт в весе до 75 кг. 

    Ранее генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о возможном реванше между российским бойцом смешанного стиля Вагабом Вагабовым и боксёром Дмитрием Кудряшовым.

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