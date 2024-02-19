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Булыкин: Кокорин взялся за голову, но на чемпионат Кипра не обращают внимания

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игровую форму форварда «Ариса» Александра Кокорина.
Булыкин: Кокорин взялся за голову, но на чемпионат Кипра не обращают внимания
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Colin Poultney

«Я не слежу за чемпионатом Кипра. Видел голы Кокорина, но для того, чтобы заявить о себе, надо оказаться в топовом чемпионате. Чемпионат Кипра не считается хорошим, и никто не обращает на него внимания. Здорово, что Александр взялся за голову и показывает хорошую игру», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Дубль Кокорина принёс «Арису» разгромную победу над АЕЛ. Встреча на стадионе «Альфамега» в Лимасоле завершилась со счётом 4:0.

Уже на 12-й секунде игры Кокорин забил мяч, который стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра. Через пять минут игрок оформил дубль.

32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 23 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи.

Ранее Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов.

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