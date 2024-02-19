Булыкин: Кокорин взялся за голову, но на чемпионат Кипра не обращают внимания

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игровую форму форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Я не слежу за чемпионатом Кипра. Видел голы Кокорина, но для того, чтобы заявить о себе, надо оказаться в топовом чемпионате. Чемпионат Кипра не считается хорошим, и никто не обращает на него внимания. Здорово, что Александр взялся за голову и показывает хорошую игру», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Дубль Кокорина принёс «Арису» разгромную победу над АЕЛ. Встреча на стадионе «Альфамега» в Лимасоле завершилась со счётом 4:0.

Уже на 12-й секунде игры Кокорин забил мяч, который стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра. Через пять минут игрок оформил дубль.

32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 23 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи.

Ранее Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов.