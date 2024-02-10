Кокорин признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов
- РИА Новости
Бывший форвард «Спартака» также попал в символическую сборную года, сообщает пресс-служба клуба из Лимасола.
«Арис» стал лучшей командой 2023 года.
«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.
Гендиректор «Ариса» заявил, что Кокорин мог бы играть в Серии А.