Кокорин признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов

Союз спортивных журналистов Кипра (ЕАК) признал российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим футболистом Кипра 2023 года.

Бывший форвард «Спартака» также попал в символическую сборную года, сообщает пресс-служба клуба из Лимасола.

«Арис» стал лучшей командой 2023 года.

«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

Гендиректор «Ариса» заявил, что Кокорин мог бы играть в Серии А.