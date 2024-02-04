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Гендиректор «Ариса»: безусловно, Кокорин мог бы играть в Серии А

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Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался о российском игроке команды Александре Кокорине.
Гендиректор «Ариса»: безусловно, Кокорин мог бы играть в Серии А
  • РИА Новости

«Безусловно, он бы мог играть в Серии А. У него был выбор — либо оставаться и бороться за место в составе «Фиорентины» будучи четвёртым-пятым форвардом, либо вернуться на Кипр. Тяжело сказать, как сложится карьера, но с огромной долей вероятности, думаю, он останется у нас», — приводит слова Гогнидзе Metaratings.kz.

В текущем сезоне Кокорин провёл за команду 21 матч, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Его арендное соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Права на футболиста принадлежат «Фиорентине».

Ранее Николай Шпилевский высказался о форме нападающего Александра Кокорина.

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