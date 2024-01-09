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Николай Шпилевский: после Нового года Кокорин — абсолютный лидер

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Отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского Николай высказался о форме нападающего Александра Кокорина.

«Меня радует, как Александр смотрелся в двух последних матчах. По этим играм Саша — абсолютный лидер. После Нового года он выглядит просто отлично. Игрок такого статуса должен делать погоду и разницу», — приводит слова Николая Шпилевского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за команду 17 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его арендное соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Права на футболиста принадлежат «Фиорентине».

Ранее гол Кокорина помог «Арису» обыграть «Омонию» в матче чемпионата Кипра.

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