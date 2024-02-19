Презентация новой формы сборной России по футболу состоится 6 марта на ВДНХ
- РИА Новости
«Презентация новой формы сборной России состоится 6 марта на ВДНХ на форуме «Россия», — приводит слова источника РИА Новости.
21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».
Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Евгений Бушманов заявил, что все российские легионеры должны сыграть против Сербии и Парагвая.